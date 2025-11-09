В Саратовской области стоимость новых авто подскочила сразу на 17% за месяц

В Саратовской области зафиксирован резкий рост стоимости новых легковых автомобилей — за октябрь 2025 года средняя цена увеличилась на 17%, достигнув 3,3 млн рублей.

Аналитики объясняют эту динамику изменением структуры рынка, в частности, активным выходом на него бренда Tenet и ряда китайских производителей.

При общем росте цен отдельные модели демонстрируют обратную тенденцию. Например, Chery Tiggo 4 подешевел на 0,8%, опустившись до 2,3 млн рублей. Средняя стоимость китайских автомобилей составила 3,57 млн рублей, снизившись на 17 тысяч рублей, тогда как цены на отечественные машины продолжили рост, превысив 1,7 млн рублей.

Увеличение количества предложений от Tenet (в 1,5 раза за месяц) способствует дальнейшему удорожанию. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.

Ольга Сергеева