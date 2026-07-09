Ботанический сад СГУ официально получил имя академика Николая Вавилова

Учёный совет Саратовского университета назвал Ботанический сад именем выдающегося генетика – к 140-летию со дня рождения учёного.

Выбор символичен: именно здесь академик Вавилов прочитал свою легендарную лекцию о законе гомологических рядов.

В саду идёт второй этап благоустройства (участок 9,6 га) – реконструкция лаборатории, оранжереи, замена ограждения и освещения. Работы завершат до 15 августа. Первый этап прошёл в ноябре, за первые дни сад посетили свыше 8 тыс. человек.

Напомним, проект курирует председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ольга Сергеева