Ботсад СГУ получил статус биоресурсного центра

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал указ, согласно которому Ботанический сад СГУ теперь является биоресурсным центром.

Об этом сообщили в пресс-службе университета 15 сентября.

Новый статус закрепляет ключевую роль Ботанического сада в сохранении биологического и генетического разнообразия страны, а также вносит изменения в устав вуза. Теперь в задачи университета входит формирование, сохранение, развитие и изучение биоресурсных коллекций.

Дальнейшее развитие должно носить интенсивный характер. В числе приоритетов — расширение коллекций открытого и защищённого грунта, генетического банка in vitro. Особое внимание планируется уделить созданию полной коллекции редких видов Саратовской области, занесённых в Красную книгу России, — рассказал заместитель директора по научной работе Ботсада СГУ Александр Кашин.

Ботанический сад открыли для посещения 16 ноября 2025 года после первого этапа благоустройства. Масштабные восстановительные работы на девяти гектарах из 17,8 провели впервые за 70 лет существования сада. В первые дни сад посетили больше восьми тысяч человек. В апреле этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о начале второго этапа благоустройства на участке площадью 9,6 гектара. Работы завершились в августе. В июле саду присвоили имя генетика Николая Вавилова.

Отметим, что деятельность Ботанического сада СГУ соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Одно из направлений нацпроекта — сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.

Ольга Сергеева