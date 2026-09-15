Минтранс обсудил развитие транспортного комплекса с сотрудниками предприятий

Представители министерства транспорта Саратовской области провели рабочие встречи с сотрудниками Саратовской пригородной пассажирской компании и аэропорта «Гагарин».

Работники смогли поделиться мнением о текущей работе предприятий, обозначить вопросы и высказать предложения по развитию транспортной системы региона. Обсуждались организация перевозок, условия работы сотрудников, взаимодействие с пассажирами, перспективы развития инфраструктуры и повышение качества услуг.

Первый заместитель министра транспорта Алексей Никитин отметил, что такие встречи позволяют увидеть работу отрасли изнутри. Важно слышать сотрудников, которые ежедневно обеспечивают работу транспорта. Их предложения и опыт помогают находить практические решения и совершенствовать работу, — уверены в ведомстве.

Ольга Сергеева