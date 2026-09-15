В больницах Саратовской области началась вакцинация населения против гриппа

В медицинских учреждениях региона можно привиться от гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В больницы за счёт федеральных средств поступило 193 тысячи доз вакцины. Среди них — препарат «Ультрикс Кварди» для детей от 6 месяцев до 9 лет и беременных женщин, а также «ФЛЮ-М» и «Совигрипп». В течение осени ожидается ещё несколько партий, которые позволят привить порядка 1,5 млн человек.

Медики рекомендуют в первую очередь прививаться пациентам из группы риска: школьникам, студентам, медработникам, лицам старше 60 лет, сотрудникам образовательных учреждений, транспорта, сферы обслуживания и торговли. Также прививку предлагают гражданам, подлежащим призыву на военную службу, и людям с хроническими заболеваниями, имеющими высокий риск осложнений после гриппа.

И. о. министра здравоохранения Виталий Луцет отметил, что вакцинация проводится в 61 медицинской организации, подведомственной министерству.

«Все желающие смогут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства», — подчеркнул он.

Отметим, что сейчас в регионе сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Недавно в Аткарском районе классы в некоторых школах закрыли на карантин из-за рисков распространения инфекций.

Ольга Сергеева