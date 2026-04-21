Жителя Саратовской области осудят за публичное оскорбление главы района в соцсетях

Следственные органы региона завершили разбирательство в отношении 46-летнего жителя Воскресенского района.

Мужчину обвиняют в том, что он позволил себе публичные оскорбительные высказывания в адрес представителя муниципальной власти.

Как установило надзорное ведомство, инцидент произошёл днём 15 января. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанин снял на камеру телефона видеоролик, в котором грубой форме высказался в адрес главы Воскресенского района Дениса Павлова. Запись вскоре появилась в одном из местных интернет-сообществ.

Прокуратура квалифицировала действия фигуранта как публичное оскорбление представителя власти. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения по существу в Саратовский районный суд.

Ольга Сергеева