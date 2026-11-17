Клиентская служба СФР в Гагаринском районе Саратова закрывается с 1 декабря.

Клиентская служба СФР в Гагаринском районе (Деловой тупик, 3, стр. 1) прекращает работу. Большинство услуг фонда доступны онлайн через «Госуслуги», 41 услуга предоставляется проактивно — без личного обращения.

Получить услуги СФР можно по экстерриториальному принципу в любой клиентской службе, в МФЦ или по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01. Ближайшие службы: проспект Строителей, 31; Хользунова, 23«а»; Загорная, 13; Орджоникидзе, 11«а». График: пн–чт 8:00–17:00, пт 8:00–16:00, последняя суббота месяца 8:00–14:00.