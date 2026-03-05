Брянский завод «Термотрон» помогает реализовать крупный инфраструктурный проект в Саратове

Брянские разработки помогают обновлять саратовскую трамвайную сеть.

Завод «Термотрон» стал участником масштабного проекта модернизации городского электротранспорта в Саратове. В рамках обновления реконструируют 67 км путей, 11 тяговых подстанций и путепровод. Движение уже запущено по маршрутам №№ 6, 8 и 9, работы продолжаются на маршруте № 3.

Предприятие поставило 12 автоматизированных систем управления стрелочными переводами. Уникальность разработки — комплексный подход: система дистанционно передает водителю информацию о состоянии стрелки, позволяет управлять ею из кабины по радиоканалу или переводить автоматически по маршруту трамвая.

Как пояснил гендиректор Антон Абушенко, завод также обеспечивает техобслуживание, что экономит средства предприятий на подготовку кадров.

Продукция «Термотрона» востребована в России и за рубежом — ее используют на железных дорогах Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Монголии и еще в 50 странах. В 2025 году завод отметил 60-летие и получил Почетную грамоту Госдумы. Ранее предприятие поддерживали льготным займом почти 130 млн рублей на закупку станков.

Ольга Сергеева