Жительница Энгельса 5 лет получала выплаты на двух несуществующих детей

В Саратовской области полиция раскрыла мошенничество с социальными выплатами.
43-летняя женщина предоставила в комитет соцподдержки ложные сведения о наличии двух несовершеннолетних детей.
С 2014 по 2019 год она незаконно получала пособия, причинив бюджету ущерб на сумму более 760 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее аналогичный случай был зафиксирован в регионе — другая местная жительница три года получала детские выплаты на фиктивных детей.
Ольга Сергеева