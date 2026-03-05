У рынка в центре Саратова сотрудники МЧС спасли дом от крупного пожара

Крупный пожар в Октябрьском районе Саратова: два дома уничтожены, один огнеборцы отстояли.

В среду, 4 марта, в частном секторе на пересечении улиц Рахова и Белоглинской произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании поступил в 14:24 — горели строения неподалеку от рынка «Арига».

Огонь полностью уничтожил два дома. Пламя угрожало соседнему зданию, однако пожарным удалось его отстоять. Благодаря оперативным действиям шести расчетов возгорание локализовали к 15:13.

Пострадавших нет. Специалисты продолжают работать на месте. Сложность тушения потребовала повышенного внимания — привлекались шесть пожарных расчетов.

Ольга Сергеева