Будущее за молодежью: саратовские студенты приняли участие в деловом завтраке с членами Правительства области

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся деловой завтрак участников конкурса интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области – 2026».

Гостями завтрака стали заместитель министра образования Саратовской области Михаил Юрьевич Попов, заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи Артём Николаевич Чеботарев, советник председателя комитета молодежной политики Саратовской области Оксана Александровна Православнова и режиссёр-постановщик конкурса Дмитрий Константинович Большаков.

В формате делового завтрака ребята поделились своими историями, обсудили ключевые направления студенческой жизни — спорт, творчество, добровольчество, лидерство, получили ответы на вопросы от опытных наставников. Диалог получился открытым и продуктивным: участники не только рассказали о подготовке к конкурсу, но и узнали о реальных возможностях реализации молодёжных инициатив в регионе.

«Такие деловые завтраки крайне важны – они дают студентам возможность напрямую пообщаться с представителями власти и организаторами конкурса, получить живые советы и понять, что наши идеи действительно слышат. Это не просто обмен мнениями, а реальный шаг к построению открытого диалога между молодёжью и региональным руководством. Надеюсь, подобные встречи станут доброй традицией», — поделилась Анастасия Русяйкина, студентка ПИУ РАНХиГС, обладательница титула «Мисс Студенчество Саратовской области – 2026».

Фото предоставлены пресс-службой РАНХиГС

