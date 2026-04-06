Навигацию для маломерных судов в Саратовской области планируют открыть 15 апреля

Вопрос о скором открытии навигации для маломерных судов на реках региона проработают профильные службы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что решение должно приниматься в первую очередь исходя из погодных условий. Уже на текущей неделе специалисты проведут мониторинг всех водных объектов, чтобы обозначить точные сроки начала сезона. Предварительно названа дата — 15 апреля.

«От жителей, рыбаков и владельцев маломерных судов поступает много вопросов о старте сезона. Если состояние акваторий и уровень воды позволяют, суда могут выйти на воду уже скоро», — отметил Бусаргин.

Губернатор также поручил усилить информационную работу с населением по вопросам безопасности на воде и обеспечить полную готовность областной службы спасения к началу навигации.

Наталья Мерайеф