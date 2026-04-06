Бусаргин лично объехал дорожные объекты: в регионе разворачивают масштабный ремонт

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и руководителями ведомств, а также главами районов.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В минувшую субботу, 4 марта, во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и членов их семей. 142 человека обратились к главам районов по вопросам оформления различных документов, получения денежного довольствия, прохождения медицинского обследования. Всего было озвучено 162 обращения. Все вопросы взяты под личный контроль глав, к решению будут подключены профильные службы и ведомства.

«Сегодня много вопросов от ребят, которые возвращаются из зоны СВО, касаются реабилитации и дальнейшего трудоустройства. Следовательно, это должно быть приоритетным направлением для всех уровней власти. Бойцы и их родные должны чётко знать, что им будет оказана помощь. У нас механизмы для этого есть. Практика отработана, в том числе, на базе наших кадровых центров, где функционируют отдельные окна для участников СВО и членов их семей. Каждый вопрос по теме трудоустройства военнослужащих должен быть на особом контроле. Сопровождение должно быть не только на этапе подбора вакансии, но и в последующем. Опыт бойцов, их патриотическая позиция, творческий потенциал могут быть успешно применены в различных сферах», — подчеркнул глава региона.

Отдельно на постоянно действующем совещании обсуждался вопрос состояния дорог после зимнего сезона. Губернатор отметил, что в районах Саратовской области и в региональном центре уже начались масштабные ремонтные работы в рамках национального проекта президента РФ Владимира Путина и региональной программы.

«Лично объезжал дороги, где уже приступили к работам, общался с подрядчиками. В этом году планируется ремонт 40 участков. Это и в рамках выделенного из областного бюджета финансирования, и в рамках нацпроекта президента РФ. Общий объем средств превышает 1,7 млрд рублей. На сегодняшний момент погода позволяет уже полноценно развернуть работы. Ключевой момент: все мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей и не затруднять движение транспорта. Отдельно хотел бы остановиться на вопросе ремонта в рамках содержания. Все участки, где будет выполнен этот вид работ, уже определены. Все позволяет и здесь также наращивать объемы и ускорять темпы», — отметил губернатор Роман Бусаргин.

По всей территории Саратовской области будут усилены мониторинг лесов и меры пожарной безопасности. Такое поручение озвучил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона напомнил, что в регионе со 2 апреля установлено начало пожароопасного сезона.

«Вопросы безопасности населения находятся в зоне личной ответственности глав районов, особенно тех, которые попадают в зону риска. Необходимо усиливать меры профилактики, выстраивать работу с населением, особенно в дачных товариществах. На уровне муниципалитета также необходимо своевременно проводить комплекс противопожарных мер: проводить покос сухой травы, опашку, вывозить мусор и порубочный материал», — сказал губернатор.

Ситуация по особо опасным заболеваниям животных, включая бешенство, африканскую чуму свиней, грипп птиц и ящур на текущий момент стабильная. Этому предшествовала большая работа, которую проводили специалисты регионального управления ветеринарии. Кроме того, в 2025 году было приобретено различное оборудование на сумму более 11 млн рублей: автоклавы, термостаты, пароформалиновые камеры, санпропускник.

Бусаргин отметил, что сейчас необходимо продолжать все начатые профилактические мероприятия с крупными производителями сельхозпродукции, личными подсобными хозяйствами. Для этого у ведомства есть все ресурсы. Действуют 37 ветеринарных лабораторий, 11 — аккредитованы для диагностики заразных болезней, из них 5 — на проведение высокоточных и ускоренных тестов.

Подготовила Ольга Сергеева