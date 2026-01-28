Президент Владимир Путин наградил медалями двух артистов-саратовцев

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги жителей Саратовской области.

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» размещен сегодня, 28 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность глава государства наградил медалями «За труды в культуре и искусстве» артистку-вокалистку коллектива «Филармонические концертные исполнители» государственного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени Шнитке» Ирину Левину и преподавателя филиала государственного образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в Балакове Надежду Мордовину.

Ольга Сергеева