Саратовцев ждет холодная неделя с заморозками и мокрым снегом

На этой неделе погода в Саратовской области продолжит удивлять местных жителей своей неустойчивостью.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, область окажется в зоне влияния чередующихся циклонов и антициклонов, что принесет с собой осадки и переменчивый ветер.

В течение недели местами ожидаются небольшие дожди, а в ночные и утренние часы не исключен мокрый снег.

Елис в начале недели синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду, то уже ближе к выходным ветер ослабнет до 5–10 метров в секунду. При этом температурный фон останется прохладным: среднесуточная температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 1–4 градуса.

В ночь на вторник и на среду по области ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, а в Саратове столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг станет немного холоднее: по региону прогнозируют от минус 2 до плюс 3 градусов, а в областном центре — около плюс 3. Дневная погода во вторник позволит воздуху прогреться до 7–12 градусов тепла в регионе и до 10 градусов в Саратове. В среду и четверг станет чуть теплее: по области ожидается плюс 9–14 градусов, а в городе — плюс 10–12 градусов.

