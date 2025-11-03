Расим Кузяхметов: Против смуты и вражды

В преддверии Дня народного единства считаю важным обратиться ко всем с пожеланием мира и блага от Всевышнего.

В этот день мы вспоминаем историческую веху, когда разные народы и сословия объединились ради будущего своего Отечества. Тогда, как и сегодня, главной силой против смуты и вражды стала национальная сплочённость. Не внешняя и формальная, а внутренняя и духовная, основанная на доверии и готовности поддержать друг друга.

Cегодня есть силы внутри и извне, кто сеет раздор и недоверие, чтобы расколоть нас по вере и этнической принадлежности. Мы видим, как из раза в раз бьют в точку нашего взаимопонимания и доверия, провоцируя одни группы общества против других. Сатанинские силы желают вычленить из монолита российской нации целые коренные пласты, обезличить российский многонациональный народ, разложить нашу страну и государство со всем нашим историческим и цивилизационным наследием. Но этому не бывать!

Ярким примером для нас являются российские воины. На фронте наши бойцы закрывают спины друг друга ценой собственной жизни – без различия веры, происхождения или религиозных взглядов. Они молятся вместе и делятся последним и никакие различия не заставят их разорвать этот круг братства.

Будем же твёрдо помнить: только в согласии мы можем строить будущее, единство – это главное, что мы должны воспитывать в наших детях. В трудные минуты мы всегда должны протягивать руку помощи и идти навстречу друг другу, ведь только вместе мы сильны. Альтернативу этому – гибель и забвение.

Как муфтий отдельно обращаюсь к мусульманам в Саратовской области. Кораном и Сунной нам заповедано распространять мир, доброту и справедливость. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что мусульманин этот тот, рядом с которым все и всё ощущают мир и спокойствие. Также в известном хадисе говорится, что Посланник Аллаха был послан, чтобы довести благонравия человечества до совершенства. Кому как не мусульманам в опоре на Веру в Аллаха быть носителями улыбающейся доброты, распространителями счастливого мира, защитниками нуждающихся в помощи независимо от национальностей и вероисповеданий. Непрестанное развитие нашей духовной сущности и совершение благих поступков – это каждодневная задача для каждого из нас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Все мы вместе как единое тело и пусть в наших сердцах всегда горит свет любви и заботы друг о друге. Пусть День народного единства будет для каждого из нас напоминанием: мы одна семья, мы одно общество, мы одна Россия. И пока мы уверены друг в друге, пока мы готовы понять и поддержать ближнего, ничто не сможет нас поколебать.

С Днём единства! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира!