Из Саратова стартовал перелёт до Байконура в честь дня космонавтики

Из саратовского аэроклуба имени Гагарина стартовал перелёт до Байконура.

Из аэроклуба имени Юрия Гагарина в Саратове дали старт масштабному авиаперелёту, приуроченному к 65-летию первого полёта человека в космос. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие организовано в рамках Недели космоса. В нём участвуют 14 легкомоторных самолётов из разных регионов страны. Авиаторам предстоит преодолеть маршрут Саратов — Самара — Оренбург — Байконур — Саратов. Пилоты посетят знаковые места, связанные с судьбой первого космонавта планеты.

Как рассказал начальник саратовского аэроклуба Евгений Алексеев, общая протяжённость маршрута составит порядка трёх тысяч километров. К Дню космонавтики участники перелёта вернутся в Саратовскую область и пролетят над местом приземления Юрия Гагарина — легендарной «гагаринской поляной» в Энгельсском районе.

