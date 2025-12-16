Бусаргин: Необходимо поощрить ликвидаторов последствий метели

Ещё раз выражаю благодарность всем специалистам, которые были задействованы в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на все сложности, ситуация контролировалась с первых часов. Работы было очень много, так как метель и порывы ветра затронули значительную часть региона. Именно благодаря консолидации федеральных и региональных дорожных служб, спасателей, организаций коммунального комплекса, органов власти всех уровней удалось в ограниченные сроки закрыть большую часть возникших проблем с ограничениями на трассах, перебоями электроснабжения и поврежденными конструкциями.

Считаю правильным, чтобы каждый в рамках своей структуры предусмотрел поощрение для тех, кто круглосуточно находился на посту в тяжелейших условиях. Надеюсь, это предложение поддержат и в учреждениях, которые не являются подведомственными Правительству области. Особые слова благодарности также стоит сказать управлению Росавтодора, которое в круглосуточном режиме задействовало всю технику для расчистки федеральных трасс.