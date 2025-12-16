Жителям Энгельса рассказали, как оформить льготу на дом

Менее двух недель остается, чтобы успеть воспользоваться льготой при оформлении жилья.

С начала года в Энгельсском районе введено 1 245 индивидуальных жилых строений. Жители Энгельса активно пользуются компенсацией затрат на кадастровые работы. Среди получателей есть и семьи участников специальной военной операции, и многодетные семьи, которым наряду с выплатой компенсирована госпошлина при регистрации прав на дом.

«Узнали, что есть поддержка от администрации и решили воспользоваться. Кадастровые работы провели, оформили. Все документы принесли в администрацию, у нас все проверили, ждали недолго и получили компенсацию. Воспользоваться нужно, это все работает. Все-таки какая-то помощь при строительстве — это хорошо», — поделился один из получателей меры поддержки Владимир Мишин.

Мера социальной поддержки распространяется на постановку объектов на государственный кадастровый учет, способствуя легализации строений и снижению финансовой нагрузки на семьи.

Для владельцев индивидуальных жилых домов компенсация затрат на кадастровые работы составляет до 5 тысяч рублей за жилой дом и до 6 тысяч рублей за дом с хозяйственными постройками.

«Есть муниципальная поддержка по оформлению земли и дома на участке. Когда я узнала, я естественно сделала кадастровые работы, оформила, подала документы в администрацию и через неделю или две мне вернули деньги – пять тысяч рублей. Все это реально работает. Нас собирала энгельсская администрация, рассказали, что есть такая муниципальная программа, я естественно в чате все довела до своих садоводов и посоветовала воспользоваться», — отметила председатель одного из СНТ Любовь Бабыкина.

Важно:

— Если не оформить собственность вовремя, земельный налог вырастет вдвое спустя 10 лет.

— В случае утраты неоформленного объекта в результате чрезвычайной ситуации либо изъятия его для государственных или муниципальных нужд собственнику будет отказано в предоставлении компенсации.

— При выявлении неоформленных объектов ИЖС муниципалитет на основании статьи 225 Гражданского кодекса может поставить данный объект на учет как бесхозяйный с последующим оформлением в муниципальную собственность.

Обращайтесь в администрацию Энгельсского района по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, кабинет 323.

Телефон: +7 (8453) 55-76-17.

Напоминаем, мера поддержки будет действовать до конца года. Именно поэтому главное — оформить все необходимые документы в этом году, а в следующем уже получить компенсацию.