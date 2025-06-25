Бусаргин: О господдержке для саратовских производителей

На территории Саратовской области реализуется множество решений в рамках национальных проектов и государственных программ. Обсуждали это направление на встрече с зампредами.

Перед министерствами экономического развития, промышленности и энергетики поставлена задача продолжить работу, которую мы начали ранее. Речь идет о расширении возможностей участия для саратовских производителей. Большое количество материалов, мебели и оборудования, которые, например, необходимы при строительстве и ремонте того или иного социального объекта, производят и местные компании. Спрос на эту продукцию очень большой.

Необходимо взаимодействовать с предприятиями, рассказывать им о таком запросе, чтобы они рассматривали это как дополнительную возможность для развития. Это важно как и для заказчиков, потому что облегчает процесс поставки материалов и логистику в целом, так и для экономики региона.