Николай Панков: Правонарушители не должны прикрываться гражданством РФ

Госдума начала работу над законопроектом, очень востребованным жителями нашей области.

Речь идет о лишении мигрантов приобретенного гражданства за правонарушения. Не редкость, когда приезжие не хотят соблюдать законы нашей страны. А наоборот, постоянно нарушают правопорядок, занимаются преступной деятельностью и создают угрозу для людей.

Нельзя, чтобы правонарушители прикрывались гражданством РФ, чтобы избежать депортации. Недавно жителей Саратова возмутило нападение мужчины и женщины на девочку в поселке Юбилейный. В Балаково мужчина в кафе таскал девушку за волосы. Немало случаев, когда «новые граждане» не собирались вставать на воинский учёт. При таком отношении к законам может быть создана и угроза национальной безопасности.

Как отметил Вячеслав Володин, важно, чтобы депутаты поддержали законопроект. Он расширит перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства РФ. Главное – защитить наших жителей и страну.