Губернатор Бусаргин обсудил сотрудничество с руководством «Магнита» и «ТМХ» на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с руководством компании «ТМХ» развитие пассажирских перевозок в регионе.

В ходе встречи также рассматривалась возможность создания сервисного центра по ремонту и обслуживанию транспорта на площадке «ТМХ». В Саратовской области уже действуют несколько производств компании, включая «Завод аккумуляторных батарей» и «Энгельсский завод электрического транспорта», а также три сервисных локомотивных депо.

Кроме того, Бусаргин провел переговоры с руководством компании «Магнит» о развитии сети в Саратовской области. Губернатор отметил, что ключевая роль в этом процессе отводится расширению сотрудничества с местными поставщиками, в том числе с производителями фермерской продукции, а также повышению доступности торговых точек в небольших районах.

Ольга Сергеева