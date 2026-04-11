Бусаргин поручил ускорить развитие детского спорта в Саратовской области

На рабочей встрече с новым министром спорта Александром Абросимовым губернатор Роман Бусаргин заявил о необходимости активнее вовлекать жителей в спорт, особенно школьников.

Ключевая задача — укреплять инфраструктуру и активнее участвовать в федеральных программах.

В пример привели Калининск, где по госпрограмме и проекту «Детский спорт» открыли модульный зал: там уже занимаются 500 детей. Бусаргин потребовал подавать заявки на такие проекты системно.

Особый акцент сделали на проекте «Дворовый тренер»: в 2025 году открыли 340 площадок, число юных спортсменов выросло до 23 тысяч. Губернатор поставил планку в 30 тысяч детей. Также поручено продвигать президентский проект «Земский тренер» с выплатой 1 млн рублей для специалистов, переезжающих в села. Прием заявок уже стартовал.

