Саратовцы обнаружили в чаще на Кумысной поляне таинственный стол с зловещим заклинанием

Загадочные артефакты и мистические предупреждения обнаружены в саратовском лесу.

В природном парке «Кумысная поляна» снова неспокойно. Местные жители один за другим натыкаются на необъяснимые объекты, которые словно появляются из ниоткуда.

Последняя находка повергла в шок даже бывалых грибников. Прямо в лесной глуши обнаружили самый обычный обеденный стол — сервированный, правда, без приборов. Зато с «меню» из потустороннего мира: на столешнице зловещая надпись гласила: «Кто стол возьмет, год не проживет».

Но это не единственный странный артефакт. В популярном городском паблике «Кумыска онлайн» (соцсеть «ВКонтакте») очевидцы опубликовали фото ещё одного пугающего объекта — деревянного столба, густо обмотанного разноцветными ленточками и увенчанного старинным веретеном. Для чего и кем установлен этот ритуальный маячок — загадка.

На этом фоне природа, как назло, демонстрирует жуткий контраст: лес медленно, но верно оживает после зимы. Кое-где уже пробиваются первые робкие первоцветы, а сквозь прошлогоднюю листву проглядывают островки сочной зелени.

Что происходит на «Кумысной поляне» — чья-то мрачная шутка, новая городская легенда или реальная мистика? Пользователи соцсетей гадают: стол лучше не трогать, а столб с лентами — обходить стороной.

Алиса Эай