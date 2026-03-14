Бусаргин поставил главные задачи перед Балаковским районом: ЖКХ, дороги, озеленение

Глава Саратовской области анонсировал масштабные вложения в ЖКХ и дороги Балаковского района.

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с жителями Балаковского района, по итогам которой обозначил ключевые направления развития территории. Речь идет о модернизации инфраструктуры, благоустройстве и кадровом обеспечении социальной сферы.

Совместно с компанией «Т Плюс» стартует разработка программы обновления коммунальных сетей. Кроме того, в этом году в крупных городах региона начнется новая программа по модернизации водоканалов. На эти цели из разных источников дополнительно направят 300 миллионов рублей. Вопросы ЖКХ власти взяли на жесткий контроль.

Дорожный фонд района получит дополнительные 100 миллионов рублей. Средства направят на объекты, на которые чаще всего жаловались местные жители, а также на ремонт дорог в частном секторе.

В Балакове появится программа озеленения. Приоритет отдадут крупномерным деревьям, а не кустарникам. Участки для высадки будут выбирать с учетом мнения горожан. Область готова поддержать муниципалитет в этом вопросе.

Достигнута договоренность с «Росатомом» о закупке новой коммунальной техники и модернизации социальных объектов.

Отдельно губернатор остановился на кадровых вопросах в здравоохранении. Необходимо активнее информировать медиков о преимуществах работы в районе, включая поддержку Вячеслава Володина, по инициативе которого построен дом для врачей.

