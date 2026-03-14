В тайной комнате за шкафом саратовец спрятал плантацию конопли и марихуаны

В Саратове родственники организовали наркоплантацию в тайной комнате.

Двое жителей Саратова 36 и 44 лет стали фигурантами уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Оперативники совместно с бойцами ОМОН провели обыск в квартире 36-летнего горожанина. За шкафом с одеждой они обнаружили скрытый вход в тайную комнату, где находились 64 горшка с коноплей и несколько коробок с марихуаной. Общий вес изъятого превысил 1,3 килограмма.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 44-летний родственник задержанного также причастен к незаконному обороту. В его жилище полицейские нашли контейнеры и пакеты с запрещенным веществом общей массой 9,2 килограмма. Дурман-траву он получал от младшего родственника.

В отношении обоих возбуждены дела о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Младшему фигуранту также инкриминируют культивирование наркосодержащих растений. После допроса подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Алиса Эай