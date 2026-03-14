Спецслужбы могут ограничить саратовцам VPN-трафик

В Госдуме анонсировали возможные ограничения VPN-трафика в ближайшие месяцы.

Российские спецслужбы в скором времени могут получить расширенные полномочия по блокировке VPN-трафика. Об этом сообщает портал Om1.Ru со ссылкой на заявление зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

В интервью ТАСС парламентарий рассказал, что силовые ведомства смогут ограничивать или полностью блокировать любой трафик, проходящий через сервисы VPN. По словам Свинцова, соответствующие меры могут быть введены уже в ближайшие месяцы.

Решение направлено на усиление контроля за информационным пространством и безопасностью передачи данных в сети. Детали механизма блокировок пока не раскрываются.

Алиса Эай