ЗАГС по Саратовской области опубликовал график работы в праздничные дни января

С 3 января в Саратовской области начинают работать после новогодних праздников отделы ЗАГС.

График их открытия будет поэтапным.

3 января: Гагаринский, Балаковский и Аткарский районы.

4 января: Энгельсский и Ртищевский районы.

5 января: Заводской и Ленинский районы Саратова, Межрайонный отдел и Дворец бракосочетаний.

6 января: Октябрьский, Татищевский и Ершовский районы.

8 января: Ровенский и Петровский районы.

9 января: Марксовский, Кировский (Саратов) и Вольский районы.

12 января 2026 года для большинства отделов будет выходным днём. В этот день будут работать только специализированные отделы по регистрации смерти, а также по накоплению, хранению и выдаче документов.

Алиса Эай