ЗАГС по Саратовской области опубликовал график работы в праздничные дни января

С 3 января в Саратовской области начинают работать после новогодних праздников отделы ЗАГС.
График их открытия будет поэтапным.
3 января: Гагаринский, Балаковский и Аткарский районы.
4 января: Энгельсский и Ртищевский районы.
5 января: Заводской и Ленинский районы Саратова, Межрайонный отдел и Дворец бракосочетаний.
6 января: Октябрьский, Татищевский и Ершовский районы.
8 января: Ровенский и Петровский районы.
9 января: Марксовский, Кировский (Саратов) и Вольский районы.
12 января 2026 года для большинства отделов будет выходным днём. В этот день будут работать только специализированные отделы по регистрации смерти, а также по накоплению, хранению и выдаче документов.
Алиса Эай