В Саратовской области стартует подготовка к фестивалю «Театральное Приволжье»

В министерстве культуры региона состоялось организационное совещание по проведению седьмого сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Как отметила министр культуры Наталия Щелканова, в новом сезоне особое внимание уделят патриотической тематике в связи с 80-летием Победы и Годом защитника Отечества. Организаторы ввели дополнительную номинацию за раскрытие этих тем и приглашают к участию инклюзивные театральные студии.

Саратовская область традиционно лидирует по числу заявок в ПФО — в прошлом сезоне поступило 139 заявок от 37 районов области. Прием заявок продлится до 15 ноября 2025 года. Участие могут принять любительские коллективы двух возрастных категорий: детские (6-17 лет) и молодежные (18-35 лет).