Бусаргин: Путин определил перспективы развития России

Четкие направления дальнейшего развития страны определил сегодня наш президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на различное давление и вызовы, Россия продолжает наращивать собственный потенциал во всех сферах.

Главным показателем устойчивости выстроенной при Владимире Путине экономической системы является выполнение всех социальных обязательств и гарантий для граждан. Продолжим выстраивать в Саратовской области эффективную и открытую социальную политику, чтобы льготы были реальным инструментом, направленным на демографическое развитие.

Одним из важнейших направлений в работе региональной власти Владимир Владимирович обозначил привлечение новых инвестиций. За последние несколько лет смогли значительно улучшить положение региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно презентует Агентство стратегических инициатив. Эти позиции мы продолжаем укреплять и находимся в ТОП-10 субъектов. Дополнительно работаем над снижением административных барьеров, о чем также неоднократно говорил наш Президент, развиваем необходимую для бизнеса инфраструктуру и логистику, внедряем льготы и различные преференции.

Создание качественных рабочих мест, по словам нашего лидера,- основа всех предстоящих преобразований в стране. На региональном уровне уделяем этой теме приоритетное внимание. Обеспечиваем конструктивное взаимодействие между нашими предприятиями и образовательными организациями, развиваем учебный процесс с учетом потребностей конкретных заводов и фабрик. Действует программа поддержки молодых специалистов, в рамках которой выплачиваются единовременные выплаты от 200 до 450 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятия. За неполных три года они получили более 126 млн рублей.

Президент сказал, что ключевой задачей является запуск нового инвестиционного цикла и укрепление технологического суверенитета. И действовать в этом направлении необходимо с максимальной эффективностью и наибольшей самоотдачей. Дальнейшее развитие промышленного потенциала — наш региональный приоритет. Планируем в ближайшей перспективе обеспечить рост валового регионального продукта с 1,6 до 2,4 трлн рублей, наращивать экспортную составляющую и повышать инвестиционную привлекательность. По итогам 2025 года инвестиционный портфель региона включает 255 крупных реализуемых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы бизнес-партнеров у региона было как можно больше, в том числе и в высокотехнологичных сферах. Как подчеркнул Владимир Владимирович, сильная и суверенная страна не может быть закрытой.