В Энгельсском районе продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций

В Энгельсском районе активно ведется работа по демонтажу незаконных рекламных и нестационарных объектов.

В мае на улице Лесозаводской были демонтированы три рекламные конструкции, а по оставшемуся объекту 4 июня вступило в силу решение суда, подтверждающее правомерность действий администрации. В ближайшие сроки будет проведен демонтаж этой конструкции.

Кроме того, Арбитражный суд Саратовской области в мае удовлетворил иск администрации о признании недействительными разрешений на установку шести рекламных конструкций по улице Тельмана. На сегодняшний день из схемы размещения исключены 109 рекламных конструкций, из которых демонтированы 86. За 2026 год было демонтировано 18 билбордов.

Максим Леонов, глава Энгельсского района, отметил:

«Наша задача – убрать все рекламные конструкции, исключенные из схемы размещения, и самовольно установленные нестационарные объекты. Мы должны уделять особое внимание тем объектам, которые находятся в охранных зонах, например, по ул. Тельмана и просп. Строителей».

Леонов также подчеркнул необходимость наведения порядка после демонтажа объектов: «Важно поддерживать ухоженный вид городских пространств и своевременно благоустраивать освободившиеся территории».

В ходе обсуждения были рассмотрены новые форматы рекламы. Леонов сообщил, что администрация готова предложить бизнесу альтернативные варианты размещения рекламной информации. В частности, в местах, где установлены стандартные щитовые рекламные объекты, можно изменить тип конструкции на электронные табло. Также планируется расширение сети остановочных павильонов с лайтбоксами, что вызывает интерес у предпринимателей.

Леонов поручил рабочей группе проверить нестационарные торговые объекты, расположенные на территориях многоквартирных домов. В случае обнаружения нарушений при использовании общего имущества, администрация будет обращаться в надзорные органы.

Работа по улучшению городской среды и соблюдению законодательства в сфере рекламы в Энгельсском районе продолжается.

Ольга Сергеева