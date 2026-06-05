Саратовская девушка отправила более 100 тысяч с папиной карты себе и подруге

В Энгельсе Саратовской области сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты.

Как сообщает региональное управление МВД, 45-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 133 тысяч рублей с его счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастны 24-летняя дочь потерпевшего и её 22-летняя подруга. По предварительным данным, девушки воспользовались сим-картой мужчины, чтобы получить доступ к его личному кабинету в мобильном банковском приложении, и перевели деньги на свои счета.

Вход в банковское приложение был осуществлён с использованием сим-карты, что позволило им обойти систему безопасности. В результате деньги были переведены на счета обеих девушек, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). На данный момент злоумышленницы были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Это решение было принято с учётом их возраста и отсутствия судимостей.

Полиция продолжает расследование данного дела, и в ближайшее время ожидаются дальнейшие действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ольга Сергеева