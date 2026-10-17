Саратовские налоговики продлят время приема граждан

Налоговые инспекции Саратовской области перейдут на продлённый график.

С 15 октября по 15 декабря 2026 года налоговые инспекции региона будут работать по продлённому графику по вторникам и четвергам — с 9:00 до 20:00. Это связано с информационной кампанией по исполнению налоговых уведомлений, сообщает региональное УФНС.

По понедельникам и средам граждан будут принимать с 9:00 до 18:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45. Суббота и воскресенье — выходные.

В налоговой службе напоминают: имущественные налоги физлиц за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. В уведомлениях указаны начисленные суммы, объекты налогообложения, льготы и реквизиты для перечисления единого налогового платежа.

Консультацию можно получить в любом операционном зале региона независимо от места постановки на учёт. Для экономии времени доступна «Онлайн-запись на приём в налоговый орган» на сайте ФНС России, где также размещены график работы инспекций и более 80 электронных сервисов.