Бусаргин утвердил продление выплат военнослужащим до осени 2026 года

Саратовские власти продлили военные контрактные выплаты до конца сентября.

Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о продлении срока региональных выплат для добровольцев, заключающих контракт с Минобороны. Воспользоваться мерой поддержки можно будет до 30 сентября 2026 года.

Кроме того, с февраля следующего года сумма выплаты вырастет до 2 миллионов рублей.

Ранее эксперты прогнозировали индексацию пенсий военным: с 1 октября 2026 года выплаты планируют повысить на 4%, однако окончательный процент может измениться с учётом реальной инфляции.

Ольга Сергеева