Новый саратовский омбудсмен Николайченко назвала, где заканчиваются права гражданина

Сегодня на заседании саратовской облдумы избрали нового омбудсмена вместо Надежды Суховой.

Из двух кандидатов — Геннадий Макаренко и Ольга Николайченко — федеральный уполномоченный согласовал последнюю.

Новый омбудсмен планирует создать институт помощников для работы в отдалённых территориях, включая сбор обращений через соцсети, и делать упор на профилактику нарушений. Приоритетом названа защита участников СВО, их семей, инвалидов и других уязвимых групп.

Отвечая на вопрос об ограничениях мобильного интернета, она заявила, что безопасность общества важнее удобств одного человека.

Депутаты утвердили Николаенко в должности, она принесла присягу.

