Бусаргин: В Лысогорском районе продолжается комплексное обновление центральной больницы

Учреждение посещал в прошлом году. Было много замечаний от жителей по состоянию корпусов, работе медоборудования и укомплектованности кадрами.

Что удалось сделать за этот период:

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ведется капитальный ремонт в нескольких отделениях:

— хирургический корпус;

— акушерско-гинекологический корпус;

— детское отделение — работы уже завершены.

В рамках областного финансирования:

— ведется капитальный ремонт здания пищеблока.

В рамках новойрегиональной программы:

— выполняется благоустройство территории.

За счёт участия в нацпроектах закупается современное оборудование. За 2024 и 2025 годы приобрели 17 единиц:

— маммограф;

— гистероскоп;

— аппараты для ЭКГ;

— электрокоагуляторы;

— дефибрилляторы;

— холтер;

— электроэнцефалограф и др.

Решаются кадровые вопросы. С начала года в больницу трудоустроились 4 врача и 7 средних медработников, один врач приступил к работе накануне. Укомплектованность по физическим лицам среди врачей на сегодняшний день составляет 70,5%, по среднему медперсоналу — 83,3%, что выше средней по области. В больнице готовы принять на работу невролога, врача общей практики, функционального диагноста, а также 7 средних медработников. Сейчас потребность закрывают за счёт выездных приемов медиков из других учреждений.

Пообщался с пациентами учреждения. Люди отмечают, что ситуация в больнице стала улучшаться. Появилась возможность своевременно и оперативно проходить различные обследования, что крайне важно при лечении сложных заболеваний.