Юная саратовская балерина выступит на федеральном телеканале

Студентка Саратовского областного колледжа искусств Елизавета Савинова стала участницей телешоу «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Она прошла строгий отбор среди 800 претендентов из России и зарубежья — в финал проекта выбрали только 80 участников.

Елизавета представит Саратов в номинации «классический балет». Её подготовкой занималась преподаватель колледжа Екатерина Афанасьева. В первом выпуске, посвященном балету, выступят воспитанники 10 профессиональных школ страны.

Телешоу включает 8 выпусков с соревнованиями в пяти номинациях: классический балет, современные, народные, эстрадные и спортивные танцы. Победителя определят по итогам зрительского голосования и оценки профессионального жюри.