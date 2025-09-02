Спасатели вытащили водителя из глубокого оврага после ДТП под Саратовом

Вблизи села Воротаевка Саратовской области автомобиль Toyota съехал в кювет. Об этом сообщили в областной службе спасения.

В результате водитель 1968 года рождения получил травмы и оказался в глубоком овраге. Специалисты оперативно прибыли на место происхождения. Они оказали пострадавшему первую помощь, после чего с использованием альпинистского снаряжения подняли его наверх и передали медикам.

На месте работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.