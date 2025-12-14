Бусаргин: Все дороги региона свободны для проезда

Проезд на всех участках федеральных дорог, где вводились ограничения из-за снежных заносов, обеспечен.

На федеральных трассах управлением Росавтодора к очистке привлечено суммарно 380 единиц различной техники, использовано 3814 тонн песко-соляной смеси.

На региональных автодорогах работают 187 единиц техники, использовано более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси. В работе под особым вниманием один участок в Воскресенском районе, где есть переметы и низовая метель.

Силы областной службы спасения, дислоцированные в Саратове, Балакове, Балашове, Марксе, Пугачеве, Новоузенске, Хвалынске и Энгельсе, вчера были подняты по тревоге и работали в круглосуточном режиме. В общей сложности были эвакуированы 207 человек, среди которых 52 ребенка. К работам привлекалась различная техника, в том числе повышенной проходимости.

Спасибо всем специалистам, которые оказывали помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации из-за погоды. Несмотря на сложнейшие условия, они продолжают выполнять свой профессиональный долг.