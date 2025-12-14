На Волге у Саратова появились ледяные «грозди винограда»

Волга в окрестностях Саратова сегодня удивила местных жителей редким природным явлением.

Берег одного из городских пляжей оказался усыпан хрупкими ледяными образованиями, напоминающими причудливые гроздья винограда.

По словам автора фотографий, метеоролога Максима Червякова, ледяные «ягоды» переливались в лучах заходящего солнца, создавая эффект хрустальных инсталляций.

Как объясняет ученый, эта природная скульптура формируется при взаимодействии воды и мороза: брызги и волны, попадая на переохлаждённые поверхности, мгновенно замерзают, нарастая слоями и образуя шарообразные ледяные формы.

Любопытно, что аналогичное явление наблюдалось на том же участке побережья ровно год назад — в середине декабря 2023 года. Это позволяет считать подобные ледяные образования сезонным феноменом, который проявляется при совпадении определённых погодных условий.

Наталья Мерайеф

Фото: Максим Червяков