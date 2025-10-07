Бусаргин встретился с и.о. зампреда Поповым

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с и.о. заместителя председателя правительства области Владимиром Поповым, который сегодня приступил к работе.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, он курирует сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Развитие этих направлений обсуждалось в рамках встречи. Глава региона отметил, что сейчас реализуется большое количество различных национальных проектов, государственных и региональных программ, которые направлены на развитие этих сфер.

«На территории региона масштабные работы ведутся по строительству, реконструкции и ремонту образовательных учреждений, объектов культуры, спорта и туризма. Все это в зоне вашей ответственности. Поэтому первоочередная задача — по каждому направлению детально изучить ситуацию, чтобы оперативно включиться в работу. Уже сейчас необходимо всем профильным ведомствам готовить необходимую документацию по участию в различных государственных программах, формировать планы по реализации региональных программ в 2026 и последующих годах», — подчеркнул Роман Бусаргин.