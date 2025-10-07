В военной спецоперации геройски погиб Калмыков Денис из Балаково

В ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции погиб уроженец города Балаково Саратовской области Денис Калмыков.

Согласно информации, распространенной районной администрацией, боец 1982 года рождения. На поле боя он пал 2 января 2025 года при исполнении воинского долга.

Глава Балаковского муниципального образования Сергей Барулин от имени властей и от себя лично выразил слова поддержки и соболезнования родным и близким павшего военнослужащего.

Церемония прощания с защитником Отечества запланирована на 8 октября и состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Ольга Сергеева