В облдуме обсудили стратегию развития отдаленных муниципальных районов

Сегодня, 7 октября, состоялось заседание комиссии Саратовской областной Думы по вопросам стратегии развития отдаленных муниципальных районов.

По словам директора Института психолого-экономических исследований Александра Неверова, в стратегии выделены следующие приоритеты: защита здоровья и развитие медицинского туризма, создание высокооплачиваемых рабочих мест, привлечение квалифицированных преподавателей и внедрение образовательных программ, поддержка позитивных медиапроектов, развитие жилищного строительства и современной инфраструктуры, содействие внутреннему туризму.

Документ предусматривает формирование двухуровневой системы опорных населенных пунктов. Ее ядром должны стать районные центры, включенные в Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года. На региональном уровне вокруг них предлагается сформировать сеть опорных точек, обеспечивающих доступность социальной инфраструктуры и услуг для населения.

Спикер облдумы Алексей Антонов высказал пожелания, чтобы «приоритеты стратегии в дальнейшем были учтены Правительством области и органами местного самоуправления в вопросах развития отдаленных районов, бюджетном планировании, эффективности расходования ресурсов».

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.