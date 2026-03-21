Бусаргин: За 5 лет средняя зарплата в Саратовской области выросла на 80%

Средняя зарплата в Саратовской области выросла на 80% с 2021 года.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о значительном росте заработных плат в регионе за последние пять лет. Соответствующие данные он озвучил 21 марта.

По словам главы региона, средняя зарплата увеличилась с 37 408 рублей до 67 353 рублей. Таким образом, рост составил 80%.

Вместе с тем, по данным Росстата, по итогам 2025 года средний уровень зарплаты в Саратовской области остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Ниже показатели только в Пензенской, Кировской областях и Республике Мордовия.