Школьникам Советского района торжественно вручили копию Знамени Победы

В рамках патриотического проекта «Живая связь поколений» в рабочем поселке Степное состоялась торжественная церемония вручения копии Знамени Победы школе № 1.

Как сообщает паблик «Политика и общество», мероприятие приурочили ко Дню моряка-подводника.

Участниками церемонии стали депутатский корпус, представители ветеранских организаций, а также педагогический коллектив и учащиеся школы.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Саратовской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал-майор Юрий Усынин. Он подчеркнул особую значимость главного символа Победы для всех поколений россиян.

«Знамя Победы символизирует нашу общую гордость и служит напоминанием о героизме наших предков, защитивших страну от фашизма», — отметил Юрий Усынин.



В ходе мероприятия школьникам рассказали об основных событиях истории развития отечественного подводного флота, традициях службы в подводных силах Военно-морского флота России и героизме моряков-подводников. Передача знамени призвана укрепить связь между поколениями и сохранить историческую память о подвиге советского народа.



Мероприятие было организовано Саратовской региональной организацией «Российский союз ветеранов» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.

