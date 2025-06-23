Бусаргин: Земля в «Авиаторе» будет изъята под муниципальные нужды

Как и говорил ранее, позиция регионального Правительства относительно строительства новых многоэтажных жилых домов без наличия инфраструктуры остается принципиальной и жесткой.

Мы будем до конца в рамках закона отстаивать и защищать права граждан.

Земля в «Авиаторе», где компания «УМ-24» планирует возведение очередной высотки, будет изъята под муниципальные нужды для расширения улично-дорожной сети. Соответствующие изменения в связи с неоднократными обращениями жителей внесены в проект планировки территории. С учетом текущей загрузки социальной инфраструктуры микрорайона и плотности застройки это решение, которое напрямую отвечает интересам жителей.

Необходимо понимать, что процесс будет небыстрый, так как застройщик отказался от всех альтернативных вариантов, в том числе компенсаций, и продолжает настаивать на реализации своего проекта. Компания уже обратилась в суд. Будем продолжать бороться за людей в рамках этих разбирательств.

Еще раз подчеркну, что практика строительства новых жилых домов без наличия социальной инфраструктуры недопустима и осталась в прошлом. Города в Саратовской области должны развиваться с точки зрения комплексного подхода, ориентированного на комфорт и благополучие граждан. Коммерческие интересы не должны превалировать над интересами жителей. Позиция региональной власти в этом вопросе останется неизменной.