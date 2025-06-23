Михаил Исаев: Необходим анализ модели содержания городского зеленого хозяйства

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Новости Саратова
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Исполнение обязанностей заместителя главы по благоустройству в администрации города возложено на Татьяну Рыхлову

Провел встречу с новым руководителем направления. Перед заместителем стоит задача организовать комплексную работу по озеленению городских территорий. 

Следует провести анализ эффективности действующей модели содержания городского зеленого хозяйства, изучить исторический опыт. 

В ближайшие дни Татьяна Александровна представит доклад о работе с зелеными насаждениями, даст свои предложения в части содержания зеленых зон. Этой сфере нужен новый подход, чтобы улицы города Саратова были зелеными и безопасными для жителей и гостей города.