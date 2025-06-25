Саратовцам оплатят выходной для диспансеризации

Работающие по трудовому договору имеют право брать оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации. Об этом напомнили Госуслуги.

Это следующие категории:

— до 40 лет — один день раз в три года

— после 40 лет — один день каждый год

— в предпенсионном возрасте — два дня в год

Оплата — по среднему заработку.

Основание: ст. 185.1 ТК РФ

Как это оформить

Написать заявление работодателю.

Может ли работодатель отказать

Нет, но дату нужно согласовать.

Нужно ли отчитываться перед работодателем

Да, если такое правило прописано в локальных документах. Возьмите в поликлинике справку о прохождении диспансеризации в конкретный день.

Когда и как пройти диспансеризацию

Уточняйте в медицинской организации по месту прикрепления. Проверить прикрепление можно в разделе «Здоровье» в личном кабинете на Госуслугах.