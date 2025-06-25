Саратовцам оплатят выходной для диспансеризации

Работающие по трудовому договору имеют право брать оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации. Об этом напомнили Госуслуги.
Это следующие категории:
— до 40 лет — один день раз в три года
— после 40 лет — один день каждый год
— в предпенсионном возрасте — два дня в год
Оплата — по среднему заработку.
Основание: ст. 185.1 ТК РФ
Как это оформить
Написать заявление работодателю.
Может ли работодатель отказать
Нет, но дату нужно согласовать.
Нужно ли отчитываться перед работодателем
Да, если такое правило прописано в локальных документах. Возьмите в поликлинике справку о прохождении диспансеризации в конкретный день.
Когда и как пройти диспансеризацию
Уточняйте в медицинской организации по месту прикрепления. Проверить прикрепление можно в разделе «Здоровье» в личном кабинете на Госуслугах.