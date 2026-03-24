Бюджет региона потратит 900 млн на изъятие из частной собственности земель в Саратове

Бюджет Саратовской области на 2026 год могут увеличить на 7,6 млрд рублей.

На заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и собственности министр финансов региона Ирина Бегинина представила поправки в главный финансовый документ на текущий год. Согласно предложенным изменениям, расходная часть бюджета может вырасти суммарно на 7,6 миллиарда рублей — за счет федеральных поступлений и собственных средств региона.

Средства планируется направить по нескольким ключевым направлениям. На завершение строительства школ в сквере «Территория детства» и микрорайоне Солнечный-2 выделят 1,4 миллиарда рублей. Приобретение жилья для детей-сирот потребует 1,3 миллиарда. На изъятие земельных участков в областном центре для комплексного развития территорий заложено 900 миллионов рублей.

Дополнительное финансирование также получат автобусные перевозки в Саратове — 232,7 миллиона рублей, восстановление лесов — 5 миллионов, ремонт дорог в Балаковском районе — 100 миллионов. Резервный фонд для выплат участникам специальной военной операции увеличится на 3,7 миллиарда рублей.

В случае принятия поправок параметры областного бюджета составят: доходы — 191,3 миллиарда рублей, расходы — 218,5 миллиарда, дефицит — 27,2 миллиарда рублей. Обсуждение инициативы продолжается.

Ольга Сергеева