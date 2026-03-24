Русская кухня остается лидером предпочтений россиян

Аналитики назвали любимые у россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как выяснили агентство КРОС и управляющий партнер ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин, безусловным лидером остается русская кухня. В пятерку привычных фаворитов также вошли грузинская, японская и итальянская. Самые сильные приросты за два года показали американская (+48%), русская (+31%) и французская (+18%) кухни.

При этом, по данным экспертов, позиции потеряли японская, итальянская и армянская кухни. Аудитория бургерных, вопреки стереотипам, — преимущественно мужчины 40–59 лет, отметили специалисты.

В регионах спрос на кухни мира существенно отличается. Например, в ХМАО, Магаданской и Омской областях доля французской и итальянской кухонь выше, чем в среднем по стране. Эксперты связывают это с попыткой компенсировать удаленность от Европы.

Аналитики также составили гендерный рейтинг: женщины чаще выбирают турецкую, белорусскую, грузинскую и японскую кухни, мужчины — чувашскую, чеченскую, таджикскую, якутскую и азербайджанскую. Среди поколений зумеры отдают предпочтение японской, вьетнамской, китайской и корейской кухням, а россияне 60+ — белорусской, французской, узбекской, татарской и русской.

